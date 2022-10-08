مقتل وإصابة 12 شخصاً في مواجهات بين الجيش الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين بجنين

واندلعت مواجهات عنيفة عقب اقتحام قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي لمدينة ومخيم جنين، حيث رد فلسطينيون على الاقتحام برشق قوات الجيش الإسرائيلي بالحجارة والزجاجات، بحسب شهود عيان لشبكة العين الإخبارية.

وأضف شهود العيان أن "بعض المسلحين الفلسطينيين أطلقوا الرصاص على القوات الإسرائيلية".

وعلى إثر المواجهات، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، اليوم السبت، إن "فلسطينياً قتل بعد إصابته برصاصة في الرقبة أطلقها الجيش الإسرائيلي".

وأشارت إلى "إصابة 11 فلسطينياً 3 منهم في حالة الخطر بالرصاص الحي تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج".

ولم يصدر توضيح عن الجيش الإسرائيلي ولكن إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت إن عناصر الجيش اعتقلت فلسطينياً.

وبذلك يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في غضون أقل من 24 ساعة إلى 3 قتلى.

وتكررت الاقتحامات الإسرائيلية للمدن والمخيمات الفلسطينية، وبخاصة جنين ونابلس في شمالي الضفة الغربية، منذ عدة أشهر بداعي تنفيذ عمليات اعتقال.

والاقتحامات غالباً ما تتم في ساعات الليل بهدف الاعتقال ما فجر مواجهات عنيفة في الضفة الغربية.

(د ع)