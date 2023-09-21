مقتل وإصابة 12 مرتزقاً للاحتلال في عمليّة انتقام لشهيدات مجلس منبج العسكريّ  

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلاميّ لمجلس منبج العسكريّ، أنَّ قوّاتهم نفَّذت يوم أمس الأربعاء، عمليّة انتقام للشَّهيدات الثلاث، استهدفت فيها مواقع مرتزقة ما يسمّى “السُّلطان مراد” التّابعين لجيش الاحتلال التُّركيّ بين قريتي “تل علي” و”الصهيب” بريف منبج.

وأكَّد البيان مقتل خمسة من مرتزقة الاحتلال التُّركيّ وجرح سبعة آخرين، إضافة إلى تدمير ثلاثة مواقع، والأسلحة التّالية “سلاح دوشكا، سلاح (RBC)، أسلحة متوسطة”، وسيّارتين عسكريّتين.

وفي 16 أيلول الجاري أعلن المركز الإعلامي لوحدات حماية المرأة YPJ، عن استشهاد عضوة قيادة مجلس وحدات حماية المرأة العسكري وعضوة قيادة مجلس منبج العسكري، شرفين سردار، والمقاتلتين في الوحدات نوجان أوجلان، وجاندا جودي.

ونوّه المركز أن رفيقاتهم استشهدن في قصف مسيرة للاحتلال التركي استهدفت سيارة تابعة لمجلس منبج العسكري في 15 أيلول على طريق قرية الحطّابات في الريف الجنوبي لمدينة منبج.

(سـ)