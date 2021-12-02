مقتل وإصابة 12 عاملًا في حقل نفطي غرب دير الزور جراء استهدف حافلتهم

وانفجرت عبوة ناسفة استهدفت حافلة تقل عمالاً في حقل الخراطة النفطي بريف دير الزور الجنوبي الغربي، المنطقة التي تشهد وجوداً نشطاً لمرتزقة داعش، ما أدى إلى مقتل 10 عمال وإصابة اثنين آخرين، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويقع حقل الخراطة النفطي على بعد 20 كم جنوب غرب دير الزور، وسيطرت عليه قوات حكومة دمشق في أيلول من العام 2017 بعد معارك عنيفة مع مرتزقة داعش في المنطقة.

ويشار أنه رغم الاستهداف الروسي المستمر لمرتزقة داعش في البادية السورية منذ أشهر، إلا أن المرتزقة ما زالوا متواجدين في المنطقة ويشنون بين الحين والآخر هجمات على قوات حكومة دمشق والعاملين في حقول النفط بالمنطقة، ما يؤدي إلى سقوط ضحايا.

(د ع)