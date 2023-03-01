مقتل وإصابة 117 شخصاً في حادثة تصادم قطارين في اليونان

قتل 32 شخصاً وجرح 85 مساء الثلاثاء في اليونان في حادث اصطدام وقع بين قطارين يقومان برحلة بين أثينا وتيسالونيكي، حسب ما أفادت فرق الإغاثة اليوم الأربعاء.

وقال المتحدّث باسم فرق الإطفاء فاسيليس فاثراكويانيس للصحافيين خلال مؤتمر صحافي موجز إنّه "تمّ العثور على 32 قتيلاً" مضيفاً أن "53 من الجرحى الـ 85 لا يزالون في المستشفى".

ولم تتوافر أي معلومات بعد حول أسباب وقوع الحادث بين القطارين.

وذكرت وسائل الإعلام اليونانية أن هذه الكارثة هي "أسوأ حادث للسكك الحديد شهدته اليونان على الاطلاق".

وأوضح الناطق أن عربات عدة خرجت عن السكة قبيل منتصف ليل الثلاثاء شمال مدينة لاريسا في وسط البلاد عند مستوى وادي تامبه بعد اصطدام قطار شحن بآخر يقل 350 راكباً.

وكان قطار الركاب يقوم برحلة بين العاصمة أثينا ومدينة تيسالونيكي في شمال شرق البلاد فيما قطار الشحن كان يقوم بالرحلة نفسها بالاتجاه المعاكس.

وقال رئيسة بلدية تامبه يورغوس مانوليس عبر محطة "إي أر تي" العامة إن عدداً كبيراً من الطلاب كانوا في القطار في طريق عودتهم إلى تيسالونيكي بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة بسبب عطلة رسمية في اليونان.

(د ع)