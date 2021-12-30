وفي التفاصيل، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بمقتل اثنين من مرتزقة "الحمزات" من بينهم قائد مجموعة، بالإضافة إلى إصابة 8 آخرين، نتيجة اشتباكات اندلعت فيما بينهم، مساء أمس الأربعاء في قرية التفريعة بريف مدينة الباب شرق حلب.

واستمرت الاشتباكات لساعات الليل المتأخرة، نتيجة خلافهم على تقاسم واردات التهريب، في المنطقة الواقعة قرب خطوط التماس مع قوات حكومة دمشق أدت إلى مقتل مرتزق من مرتزقة "الحمزات" متأثراً بجراحه التي أصيب بها.

حيث تمتهن مجموعة من مرتزقة "الحمزات" عمليات تهريب البشر والبضائع من وإلى مناطق حكومة دمشق من منطقة "وادي الجوع" بقرية التفريعة التي شهدت اشتباكات بين صفوف المرتزقة.

(د ع)