مقتل وإصابة 10 أشخاص في اشتباكات بين مسلحين موالين لإيران جنوب دمشق

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن اشتباكات اندلعت في منطقة السيدة زينب جنوب دمشق، مساء أمس، بين مسلحين غير سوريين، تسببت بمقتل 7 أشخاص بينهم طفلة وإصابة 3 آخرين بجراح متفاوتة.

وقعت الاشتباكات في منطقة كوع سودان بمدينة السيدة زينب بين مسلحين من جنسية يرجح أنها أفغانية وآخرين من جنسية غير سورية لم يتم معرفة جنسيتهم وهم من الموالين لإيران.

وبحسب مصادر المرصد فإن مدينة السيدة زينب تشهد فوضى وانفلات أمني نتيجة لانتشار عدد كبير من المسلحين الموالين لإيران من جنسيات مختلفة وكون غالبيتهم ممن يقطنون داخل المدينة.

(د ع)