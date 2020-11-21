مقتل ثمانية أشخاص جرّاء سلسلة انفجارات شهدتها كابل

وقالت الوكالة، سلسلة الانفجارات التي نجمت عن صواريخ، سقطت بالقرب من المنطقة الخضراء في كابل، قُتل جرّاءها 8 أشخاص.

ونقلت الوكالة عن الناطق باسم شرطة كابول فردوس فارامرز، أن الانفجارات نجمت عن "صواريخ".

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق عريان، "أطلق الإرهابيون 23 صاروخاً على مدينة كابل"، وأضاف "استنادا إلى المعلومات الأولية، استشهد ثمانية أشخاص وأصيب 31 آخرون" بجروح، موضحاً أن "صواريخ سقطت على مناطق سكنية".

وسقطت الصواريخ في مناطق مكتظة بالسكان، في أجزاء من وسط وشمال العاصمة الأفغانيّة كابل، وكذلك بالقرب من المنطقة الخضراء، شديدة التحصين، التي تضم سفارات ومقارّ شركات دولية قبل الساعة التاسعة (04,30 ت غ)، ولم تتبنَّ أية جهة القصف حتى الآن.

(س ر)