وقال مسؤولون وشهود لوكالة رويترز إن ثمانية أشخاص على الأقل قتلوا في العاصمة الصومالية يوم الخميس عندما شن "متشددون إسلاميون" هجوما انتحاريا على قافلة أمنية تابعة للأمم المتحدة باستخدام عربة محملة بالمتفجرات.

وأعلنت "حركة الشباب" الصومالية مسؤوليتها عن الانفجار الضخم الذي هز مدينة مقديشو وأسفر عن إصابة ما لا يقل عن 23 شخصًا، من بينهم طلاب مدرسة وقال شهود إن أصوات إطلاق النار ترددت في مكان الحادث.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان أي من أفراد الأمم المتحدة من بين القتلى أو المصابين في الانفجار الضخم الذي استهدف قافلة تابعة للأمم المتحدة أثناء مرورها بالقرب من موقع مدرسة.

وقال المتحدث باسم الشرطة عبد الفتاح عدن حسن للصحفيين "أحصينا ثمانية قتلى و 17 آخرين بينهم 13 طالباً". وقال إن انتحارياً في سيارة دفع رباعي مليئة بالمتفجرات استهدف قافلة أمنية تابعة للأمم المتحدة.

وقال عبد القادر عبد الرحمن مدير الخدمة لرويترز إن خدمة إسعاف آمين أجلت 23 شخصا على الأقل أصيبوا في الانفجار.

وأكد المتحدث باسم العمليات العسكرية "لحركة الشباب" عبديسياس أبو مصعب أن "نشطاء الجماعة الإسلامية" نفذوا الهجوم وقالوا إنهم كانوا يستهدفون قافلة تابعة للأمم المتحدة.

كان الانفجار بالقرب من مفترق الطرق K4 في قلب مقديشو، إذ انهارت جدران مدرسة موكاسار الابتدائية والثانوية المجاورة. وتسبب الانفجار في إتلاف السيارات.

(م ش)