مقتل ثلاثة قياديين لمرتزقة الاحتلال التركي في سري كانيه المحتلة

مراسلنا ونقلاً عن مصادر من داخل سري كانيه المحتلة، أشار إلى أن المرتزقة المقتولين أحدهم يدعى أبو النور الجوعاني وهو قيادي في ما تسمى " فرقة المعتصم" التابعة للاحتلال التركي إضافة لمرتزق يدعى أبو عمار وكان قيادياً سابقاً في جبهة النصرة عام 2012 وينحدر من مدينة سري كانيه .

بينما أكد أن الثالث لم يتم الحصول على معلومات بشأن هويته.

وقال وفق المصادر، إنهم قتلوا عندما حدث انفجار في السيارة التي كانوا يستقلونها في قرية الحوش بمنطقة العالية، جنوب مدينة سري كانيه المحتلة.

هذا وتشهد المناطق المحتلة من قبل تركيا، عمليات قتل واشتباكات ما بين المرتزقة أنفسهم، إلى جانب فقدان الأمن والاستقرار فيها.

(سـ)

ANHA