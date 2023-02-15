مقتل ثلاثة مواطنين في هجوم لمرتزقة داعش شرقي حماة

أسفر هجوم شنه مرتزقة داعش على مجموعة من المواطنين عن مقتل ثلاثة منهم، أثناء بحثهم عن الكمأة شرقي تل سلمة بريف ناحية عقيربات في ريف السلمية شرقي حماة.

ويستغل مرتزقة داعش انشغال الرأي العام بقضية الزلزال المدمر الذي اجتاح البلاد، ليقوموا بتنفيذ الهجمات من خلال كمائن واستهدافات.

وأقدم المرتزقة، يوم الأحد الفائت على قتل 11 شخصاً بينهم امرأة وعنصر من قوات حكومة دمشق بعد أن تم اختطافهم مع 64 آخرين كانوا يعملون في جمع الكمأة في منطقة تدمر شرقي حمص.

وأوردت وكالة تابعة لحكومة دمشق من جهتها الهجوم، موضحة أن مرتزقة من داعش، هاجموا السكان بالأسلحة الرشاشة، مشيرة إلى مقتل أربعة أشخاص، وجرح 10 آخرين بإصابات بعضهم بليغة.

(م ش)