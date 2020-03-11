مقتل ثلاثة جنود أتراك أثناء هجوم على قرى محيطة بالطريق الدولي

وذكرت القوات في بيان كتابي أنها أسقطت طائرة درون تابعة للمرتزقة، في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال التركي ومرتزقته هجوماً على شمال وشرق سوريا بدأ في في الـ 9 من تشرين الأول من العام الفائت.

ووجاء في نص بيان قوات سوريا الديمقراطية:"

مقاومة الكرامة.. بيان إلى الرأي العام

في إطار الدفاع المشروع ضد هجمات واعتداءات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته الإرهابية على مناطق متفرقة من جغرافية شمال وشرق سوريا، فقد أسقطت قواتنا، في ٥ آذار/ مارس من الشهر الجاري طائرة استطلاع من نوع درون تابعة للمرتزقة في محيط بلدة عين عيسى.

وفي ٧ من آذار/ مارس، تصدى مقاتلونا لمحاولة جيش الاحتلال والمرتزقة التسلل والهجوم على القرى المحيطة بالطريق الدولي M4، فنشبت اشتباكات قوية أدت إلى مقتل ثلاثة جنود للاحتلال وجرح أربعة مرتزقة إضافة إلى تدمير عربة عسكرية تحمل سلاح دوشكا.

ونتيجة المقاومة البطولية، فقد ارتقى مقاتل من قواتنا إلى مرتبة الشهادة وجرح آخر.

وعلماً أن جيش الاحتلال وفصائله الإرهابية يواصلان القصف الهمجي على مناطق تل تمر وعين عيسى وتل أبيض مستخدماً الأسلحة الثقيلة وطائرات الاستطلاع.

المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية

١١ آذار/ مارس ٢٠٢".

(م)

ANHA