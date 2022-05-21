مقتل ثلاثة ضباط وإصابة أربعة آخرين جراء القصف الإسرائيلي على مواقع إيرانية بمحيط دمشق

ووثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل ثلاثة ضباط وإصابة أربعة آخرين من طواقم “الدفاعات الجوية” التابعة لحكومة دمشق، جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مواقع عسكرية ومستودعات للمجموعات الإيرانية في محيط العاصمة دمشق.

وسُمع دوي انفجارات عنيفة في الساحل السوري ومنطقة مصياف في ريف حماة والمنطقة الوسطى من سوريا، مساء أمس ناجمة عن تصدي دفاعات حكومة دمشق الجوية للصواريخ الإسرائيلية التي انطلقت من فوق البحر المتوسط، بالتزامن مع استهداف مواقع عسكرية للمجموعات الإيرانية في محيط جبل المانع قرب مدينة الكسوة بريف دمشق الجنوبي الغربي وفي منطقة جمرايا شمال العاصمة دمشق ومحيط مطار دمشق الدولي، بالإضافة إلى سقوط بقايا صاروخ إسرائيلي على مزرعة في منطقة السيدة زينب، جنوب العاصمة والخاضعة لسيطرة المجموعات الإيرانية.

وبحسب المرصد السوري، فإن النيران اشتعلت ضمن المواقع التابعة للمجموعات في محيط مطار دمشق الدولي، حيث شوهدت سيارات الإسعاف وهي تهرع إلى الأماكن المستهدفة.

يذكر أن هذا الاستهداف الإسرائيلي رقم 13على الأراضي السورية منذ مطلع العام الجديد 2022.

(ل د)