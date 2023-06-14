مقتل طفل على يد مرتزق تابع لتركيا في ريف كري سبي المحتلة

أفاد مصدر محلي من بلدة سلوك في ريف مقاطعة كري سبي المحتلة الشرقي ١٥ كيلو متر، أن البلدة تشهد توتراً أمنياً وغضباً شعبياً على خلفية العثور على الطفل حمود خضر السلطان ذو ٦ سنوات مقتولاً منذ يومين بظروف مجهولة.

وحسب المصدر، فإن تطورات أحداث الجريمة، أشارت إلى ضلوع أحد مرتزقة "أحرار الشرقية" التابعة للاحتلال التركي المدعو خالد العلوش الملقب (جراح) في الجريمة.

وكشف المصدر أن الجريمة حدثت بقصد تجارة الأعضاء البشرية التي تتم عبر الأراضي التركية، والتي تديرها شبكات تتبع للفصيل المذكور آنفاً.

وبيّن المصدر أن الجهات الأمنية التابعة للاحتلال التركي تحاول التستر على مقترفي هذه الجريمة من خلال إغلاق التحقيقات فيها.

(د)

ANHA