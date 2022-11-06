مقتل طالبة على يد قوات النظام الإيراني

تتصاعد وتيرة الانتفاضات التي اندلعت في روجهلات كردستان وإيران عقب مقتل الشابة الكرديّة جينا أميني على يد "شرطة الأخلاق" يوماً تلو الآخر.

وأسفر هجوم قوات النظام الإيراني على المتظاهرين أمس السبت؛ عن مقتل الطالبة الجامعية، نسرين قادر من أهالي مريوان.

ونزل أهالي مريوان إلى الساحات مساء أمس، وأشعلوا النيران على الطرقات، معربين عن سخطهم واحتجاجهم. وفي حي حسن آغا في سنه أيضاً خرج المتظاهرون إلى الشوارع وأشعلوا النيران.

كما شهدت مهاباد تظاهراتٍ ليليّة، ردّد الأهالي خلالها شعار "Jin, Jiyan, Azadî" (المرأة، الحياة، الحرية)

وأغلق أصحاب المحال التجارية في سقز محلاتهم تضامناً مع المتظاهرين معربين عن موقفهم حيال سياسات القمع النظام الإيراني.

يأتي هذا، في وقتٍ تشهد فيها مناطق عدة من روجهلات كردستان وإيران وفي مقدمتها العاصمة طهران احتجاجات مستمرة.

وكشفت منظمة حقوق الإنسان في إيران، عن مقتل 304 شخصاً، بينهم 41 طفل قاصر، بينهم 9 فتيات و3 أفغان. وذكرت المنظّمة أنّ أغلب هؤلاء الأشخاص قتلوا في سيستان، بلوجستان، مازندَران، طهران، سنه وجيلان.

(ر)