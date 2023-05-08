مقتل تاجر مخدرات وعائلته في الضربات الجوية على الحدود الأردنية السورية

تسبب القصف الجوي الذي شهدته المناطق السورية الحدودية مع الأردن بمقتل عائلة تاجر مخدرات يدعى "مرعي رويشد الرمثان" المؤلفة من 7 أشخاص، عقب استهداف منزله في قرية الشعاب، جنوب السويداء، والقريبة من الحدود مع الأردن، بحسب موقع "تجمع أحرار حوران".

وشن طيران حربي، مجهول الهوية، قالت عدة مصادر إنه أردني، سلسلة غارات جوية استهدفت 3 مواقع في سوريا، فجر اليوم، حيث استهدف القصف محطة التنقية بين حي الضاحية وبلدة خراب الشحم، والتي تحوي على مصنع لإنتاج المخدرات ويتم استخدامه كموقع تخزين مؤقت ومنطلقاً لعمليات التهريب.

في حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن القصف حتى لحظة إعداد الخبر.

ويرجح مراقبون أن القصف نفذه الأردن في إطار محاولات الجانب الأردني استهداف تجارة المخدرات في المنطقة هناك بالتنسيق مع حكومة دمشق، لاسيما وأن الأردن أكدت أنها تحارب عمليات تهريب المخدرات إلى أراضيها.

وسبق أن هدد وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي خلال مقابلة أجرتها قناة "CNN" الأميركية، الجمعة الماضية، إن بلاده ستقوم بعمل عسكري داخل سوريا في حال عدم القدرة على وقف تدفق المخدرات نحو دول الخليج والعالم.

(د ع)