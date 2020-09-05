مقتل شخصين وإصابة في اقتتال بين أسرتين بريف دير الزور

هذا ويعود سبب الخلاف إلى حادثة قديمة بين الأسرتين، في بلدة الحجنة بريف دير الزور الغربي، ليتطور الخلاف ويتحول إلى اقتتال بالأسلحة الخفيفة، أسفر عن مقتل كل من جاسم حميدي الجلود، ونواف حميدي الجلود، وإصابة المدعو أمين حميدي الجلود.

وأشارت مصادر لوكالة أبناء "هاوار " إلى أن أبناء الأسرة الأولى الواقعة في ريف دير الزور الغربي هاجموا ظهر أمس أبناء الأسرة الأخرى في بلدة الحجنة، وبدأ الاقتتال".

هذا وفرضت قوى الأمن الداخلي طوقًا أمنيًّا حول المنطقة، وفضت الخلاف بين الطرفين، ولا تزال التحقيقات جارية حول الحادثة.

(خ ع/سـ)