مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين بريف دير الزور

وعُثِر على جثة الشاب أحمد الكردي، أمس السبت، بالقرب من الحراقات النفطية على أطراف بادية بلدة الكسرة في ريف دير الزور الغربي، مقتولاً.

فيما تعرض داوود الدبيجان، أمس السبت، لإطلاق النار على يد مجهولين، في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى مقتله، وإصابة شخصين آخرين كانا برفقته بجروح بليغة، نقلا على إثرها إلى المشفى لتلقي العلاج، فيما لاذ المجهولون بالفرار، ويذكر أن الدبيجان كان قد تعرض لمحاولة اغتيال سابقة.

ويشار إلى أن حادثة أحمد الكردي هي الثانية في غضون شهر، إذ عُثر على جثة الشاب محمد العزاوي مقتولاً، في أطراف بادية قرية حمار العلي بريف دير الزور الغربي، في الـ 25 من حزيران المنصرم.

(ف ع/س ر)

ANHA