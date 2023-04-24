مقتل شخص في القرية التي سُلّم فيها مقاتل الكريلا للاحتلال

شهد محيط قرية بانا زرغوزا التابعة لناحية هزخ في شرنَخ ليلة أمس، هجوماً مسلّحاً أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.

وبحسب المعلومات الواردة من المنطقة، فقد تعرّضت سيارة على الطريق الواصل بين جزير وهزخ، لهجومٍ مسلّح، ما أسفر عن إصابة محمد. أ، عبدالله. إ (23 عاماً)، أشرف. إ (49 عاماً) بجروح بليغة.

مقتل شخص

وأُسعف المصابون الثلاثة إلى مستشفى جزير الحكومي بمروحيّة، حيث توفيَ محمد. أ.

إطلاق عمليّة في منطقة الهجوم

واتّضح أنّ عبدالله. إ وأشرف. إ لا يزالان يخضعان للعلاج في المستشفى.

وأُعلن عن إطلاق عمليةٍ جويّة وبريّة في منطقة الهجوم بالإضافة إلى إغلاق جميع مداخل القرية حيث يُمنع الدخول والخروج منها وإليها.

سلّموا المقاتل في قوات الدفاع الشعبي للاحتلال

وتبيّن أنّ الهجوم وقع في القرية التي قام فيها عددٌ من العملاء بتسليم المقاتل في قوات الدفاع الشعبي، سليم آديامان (هارون آلباك) للسلطات التركيّة في السابع والعشرين من آذار الماضي، بعد أن عاملوه بشكلٍ سيّء.

(ر)