مقتل صحفي أفغاني في كمين وسط البلاد

وبحسب المسؤولين، فإن رئيس تحرير محطة إذاعة صدى الغور، بسم الله عادل أيماق (28 عامًا)، قُتل قرب مدينة فيروز كوه عاصمة إقليم غور في وسط أفغانستان، أمس الجمعة.

وندد الرئيس الأفغاني، أشرف غني، باغتيال الصحفي، وقال في تغريدة على "تويتر": "لن تستطيع طالبان والجماعات الإرهابية الأخرى إسكات الأصوات المشروعة للصحفيين ووسائل الإعلام بتنفيذ مثل هذه الهجمات".

وكانت حركة "طالبان" قد قالت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إنها غير مسؤولة عن قتل الإعلاميين.

وإلى الآن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن القتل.

وشهدت أفغانستان في الأشهر الأخيرة، ازديادًا في استهداف واغتيال الصحفيين والنشطاء، مع ارتفاع وتيرة العنف في البلاد.

(س ر)