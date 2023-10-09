مقتل شابتين في سري كانيه المحتلة

أقدم شاب في مدينة سري كانيه المحتلة على قتل شابتين بطلق ناري في الرأس والفم، بعد تعذيبهما وضربهما بشدة، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين.

وبتاريخ 30 تموز الفائت، عثر أهالي قرية الدويرة بريف سري كانيه المحتلة على جثة لفتاة قاصر (17 عاماً) مضرجة بدمائها، ومقتولةً بطلقٍ ناري من بندقية صيد، حيث تشهد المناطق السورية المحتلة تركياً حالة من انعدام الأمن.

يذكر أن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته شن هجوماً احتلالياً على منطقتي سري كانيه وكري سبي في مثل هذا اليوم (9 تشرين الأول) من العام 2019، أدى إلى احتلالهما.

(س ع)