مقتل شاب سوري طعناً في اسطنبول على يد مجموعة من الأتراك

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل شاب سوري ينحدر من بلدة كفر عميم شرق مدينة سراقب في ريف إدلب، إثر تعرضه للطعن من قِبل مجموعة مواطنين أتراك هاجموا منزلاً يقطنه شبان سوريون في مدينة اسطنبول التركية، بعد منتصف ليلة الإثنين – الثلاثاء، ولم يذكر تفاصيل أكثر عن الجريمة.

وفي الخامس من يناير/ كانون الثاني الجاري، قضى شاب من الجنسية السورية جراء تعرضه لهجوم مسلح من قِبل مجهولين في ولاية ماردين التركية.

وفي 16 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قُتل 3 شبان سوريين حرقاً، على يد مواطن تركي، ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن مواطناً تركياً أضرم النار، بعد سكب البنزين، في مكان إقامة الشبان، في قرية كزال باهشي التابعة لمحافظة أزمير، وسط تعتيم إعلامي في تركيا.

(ش ع)