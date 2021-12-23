مقتل شاب سوري على يد عنصري تركي في غازي عنتاب

وفي التفاصيل، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل الشاب السوري "محمود محمد شوبك" من أبناء مدينة حلب، في مدينة غازي عنتاب التركية، بعد قيام مواطن تركي مسلح باقتحام مكان السكن الذي يقيم فيه الشاب، إثر خلاف بين القاتل وأحد القاطنين، حيث حاول الشاب التدخل لفض شجار اندلع بين المواطن وشخص آخر يقطن معه، لكنه أصيب بطلق ناري في صدره نقل على إثر ذلك إلى المستشفى قبل أن يفارق الحياة متأثراً بجراحه.

وفي 20 كانون الأول/ ديسمبر، كشفت مصادر محلية أن 3 شبان من الجنسية السورية لقوا مصرعهم حرقاً على يد مواطن تركي قبل أكثر من شهر، حيث أضرم النار بعد سكب مادة البنزين في مكان إقامة الشبان، في قرية كزال باهشي التابعة لولاية أزمير، في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت.

وجرت حادثة القتل وسط تعتيم إعلامي كبير، دون أن تكشف المصادر نتائج التحقيقات حتى الآن.

(د ع)