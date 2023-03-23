مقتل شاب في روجهلات كردستان على يد الدولة الإيرانية

أوقفت قوات تابعة للدولة الإيرانية، ليلة أمس، عند حاجز تفتيش في مدينة (بانه) بروجهلات (شرق كردستان)، شاباً يدعى بهزاد عزيز البالغ من العمر 19 عاماً، من قرية دركا شيخان التابعة لمدينة بانه.

وقامت بتعذيبه وضربه، وبعد مقاومته أطلقت القوات الرصاص الحي عليه، فأردته قتيلاً.

وعقب مقتل الشاب بهزاد عزيز توجه أهالي المدينة للحاجز وأضرموا النيران في الحاجز، احتجاجاً على مقتل الشاب.

ونقل جثته إلى مستشفى صلاح الدين الأيوبي في مدينة بانه، وتجمع عدد كبير من المواطنين وأقارب الضحية، أمام المشفى.

وبحسب إحصائيات موقع كولبرنيوز، قُتل 27 شخصاً وأصيب 145 آخرين في العام الماضي نتيجة هجمات تلك القوات.

(م ش)