مقتل شاب في كوباني

قُتل الشاب محمد بوزان (25 عاماً) من قرية جبنة غرب مدينة كوباني 23 كم، بطلقات نارية في الرأس، اليوم، على خلفية قضية ثأر تمتد لـ 11 عاماً.

وأفادت مصادر أهلية لوكالتنا، أن شابّين من قرية آشمة استهدفا محمد بوزان مع قدومه إلى مزرعته للفستق في قرية جبنة، بإطلاق النار عليه وإصابته في الرأس؛ ليُسعف من قبل أهالي قريته إلى مشفى الأمل في مدينة كوباني، وفارق الحياة هناك رغم جميع محاولات الأطباء لإنقاذ حياته.

وبذلك يصبح محمد بوزان الضحية الخامسة في قضية الثأر بين قريتي جبنة وآشمة الممتدة منذ عام 2012.

من جانبها بدأت قوى الأمن الداخلي بالتحقيق في ملابسات الجريمة.

وتعود أسباب الخلاف إلى مقتل أحد الأشخاص من قرية آشمة يدعى "مسو حسكي" عام 2012، على أحد الأشخاص من قبل قرية جبنة، ليرد أهالي الضحية بعد ذلك بأشهر بقتل مصطفى بشار وهو من أهالي قرية جبنة.

وفي عام 2017 طارد عدد من الشبان المسلحين من قرية جبنة أحد الشباب ووالده من قرية آشمة في حي الصناعة في مدينة كوباني، وقد تمكن المسلحون من قتل الوالد محمد سور وابنه الشاب حسن داخل سيارتهم.

وعلى الرغم من محاولات لجان الصلح في المقاطعة لحل الخلاف الذي امتد لسنوات؛ إلا أن أهالي القريتين لم يستجيبوا لذلك.

(س ر)

ANHA