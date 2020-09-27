مقتل شاب برصاص الجيش التّركيّ على حدود كري سبي

وبحسب المصادر المطّلعة أنّ الشاب ينحدر من قرية البوعمر في ريف دير الزور الشرقي، وعثر يوم أمس على جثته في قرية نص تل التابعة لمدينة تل أبيض ونقل من قبل الأهالي إلى مشافي تل أبيض.

و أكّد المصدر أنه بعد ساعات من وجود الجثّة في المشفى، تمّ التعرّف عليه عن طريق أحد أقاربه، وقال إنّ الجثّة تعود للشاب "محمد رمضان شريف الحوش" وينحدر من قرية البوعمر في ريف دير الزور الشرقي وكان يحاول عبور الحدود إلى تركيا بقصد البحث عن عمل.

يذكر أنّ الكثير من السّوريين قتلوا بهذه الطريقة في محاولتهم العبور باتجاه الأراضي التركية.

وبحسب توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفع تعداد المدنيين السوريين الذين فقدوا حياتهم برصاص قوات “الجندرما” التركية منذ انطلاق الأزمة السورية حتى الآن إلى 453 مدنيّاً، من بينهم 80 طفلاً دون الثامنة عشر، و44 مواطنة.

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ANHA