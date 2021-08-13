مقتل سبعة جنود مصريين في انفجار قنبلة شمال سيناء وداعش يتبنى

وانفجرت قنبلة زرعت على جانب الطريق في وقت متأخر من مساء الخميس في الجزء الشمالي المضطرب من شبه جزيرة سيناء، مما أسفر عن مقتل سبعة من أفراد قوات الأمن المصرية، وفقاً لما ذكره مسؤولون أمنيون، وكان من بين القتلى ضابط، وأصيب ستة آخرون، بحسب وكالة الأسوشيتد برس.

وأضاف المسؤولون الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخوّلين بالحديث لوسائل الإعلام "أن الجنود كانوا يستقلون عربة مدرعة عندما انفجرت القنبلة في مدينة رفح الجديدة على الحدود مع قطاع غزة".

وقال المسؤولون أن الجرحى الذين أصيبوا بجروح خطيرة تم نقلهم إلى مستشفى عسكري في مدينة العريش المطلّة على البحر المتوسط.

وأعلن مرتزقة داعش مسؤوليتهم عن الهجوم في بيان على موقع إلكتروني تابع لداعش.

وتحارب مصر الإرهابيين في شمال سيناء منذ سنوات. واشتد العنف وعدم الاستقرار هناك بعد الإطاحة بمحمد مرسي عام 2013، ونفّذ المتشددون عدة هجمات استهدفت بالأساس قوات الأمن المصرية والأقليات المسيحية ومن يتهمونهم بالتعاون مع الجيش والشرطة.

(م ش)