مقتل سبعة جنود أتراك بعمليات للدفاع الشعبي في حفتانين

وقد أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً بخصوص العملية، جاء فيه:" نفذت قواتنا عملية نوعية ضد عمليات التمشيط التي يقوم بها جيش الاحتلال التركي في حفتانين وفي مناطق الدفاع المشروع ضمن مرحلة المقاومة الثورية في حفتانين في العشرين من آب، وتفاصيل العملية هي كالتالي:

هاجمت قواتنا في الساعة الثامنة جيش الاحتلال التركي في محيط قرية بانيكا والتي كانت تحت سيطرتها، حين محاولة جيش الاحتلال التسلل إلى القرية، وقد نفذت قواتنا عملية في المنطقة ما بين بيربولا وبانيكا، ووجهت ضربات موجعة للعدو من منطقة قريبة حيث تم تثبيت مقتل خمسة جنود أتراك.

وسيطرت قواتنا على المنطقة التي كان يجول فيها جيش الاحتلال التركي من خلال ضرب الجناح الثاني للاحتلال، وبعد ذلك قاموا بتنفيذ عملية بطريقة تكتيكية، وفي هذه العملية تم تثبيت مقتل اثنين من جنود جيش الاحتلال التركي وجرح ثلاثة آخرين.

رفاقنا مزكين وزانا اللذين كانا ضمن المقاومة منذ البداية قد ختما ببصماتهما هذه المقاومة التاريخية، وقاوما بطريقة فدائية ووجها ضربات موجعة للعدو التركي، رفاقنا مزكين وزانا استشهدا في هذه المقاومة خلال غارة جوية لجيش الاحتلال التركي، وسوف نشارك المعلومات الشخصية لرفاقنا تباعاً مع الرأي العام".

المصدر: ANF