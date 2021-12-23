مقتل رئيس بلدية جراء انفجار عبوة ناسفة في سيارته في ريف درعا

وانفجرت عبوة ناسفة استهدفت سيارة تعود لرئيس مجلس بلدية قرية النعيمة في ريف درعا الشرقي، في حي الكاشف بمدينة درعا، حيث كان برفقة عائلته داخل السيارة عند وقوع الانفجار، ما أدى إلى مقتله وإصابة أفراد من أُسرته بجروح متفاوتة، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأمس، قتلت سيدة جراء استهدف مسلحين مجهولين بالرصاص لسيارة مدنية يستقلها رجال ونساء، في مدينة طفس بريف درعا، كما أصيب بقية الركاب وهم من عائلة واحدة.

ووفقاً لإحصائيات المرصد، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من حزيران 2019 حتى يومنا هذا 1277 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين قتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى932.

(د ع)