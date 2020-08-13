مقتل قيادي من المجموعات المرتزقة عبر استهداف جوي بريف إدلب

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه وبعد ظهر اليوم الخميس، استهدفت طائرة استطلاع مذخرة يرجح أنها تابعة للتحالف الدولي آلية واحدة على الأقل في محيط بلدة سرمدا بريف إدلب الشمالي على مقربة من الحدود مع لواء اسكندرون.

وأضاف أن ذلك الأمر أدى لمقتل شخص وإصابة آخرين بجراح، ويرجح أن القتيل قيادي ضمن المجموعات المرتزقة وهو من جنسية آسيوية.

وبدورها قالت وكالة سبوتنيك الروسية أن طائرة مجهولة استهدفت موكبًا لنائب ما يسمى أمير مرتزقة "حراس الدين" أبو يحيى الأوزبكي، أثناء تنقله في ريف إدلب شمال غربي سوريا، ما أدى إلى مقتله على الفور.

(ي ح)