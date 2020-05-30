مقتل قيادي في مرتزقة السلطان مراد جنوب طرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي، السبت، مقتل مرتزق سوري يدعى مراد العزيزي وهو قيادي في مرتزقة "السلطان مراد" المدعومة من تركيا في محور المطار جنوب العاصمة طرابلس.

ويأتي هذا في وقت تشهد فيه العاصمة الليبية اشتباكات بين قوات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا وبين الجيش الليبي، وسط دعوات دولية للتهدئة والعودة إلى الحوار ووقف التدخلات الخارجية، وتحذيرات أوروبية من "سورنة" النزاع الليبي.

وسبق لأنقرة التي تنقل مرتزقة سوريين باستمرار إلى ليبيا أن أعلنت أنها بدعمها لحكومة الوفاق قلبت الموازين في ليبيا.

ويذكر أن المرصد السوري لحقوق الإنسان كان قد أعلن في وقتٍ سابق، أن كتيبة من المرتزقة السوريين تضم نحو 50 مرتزقاً من داعش، يترأسها أمني سابق في داعش من ريف حمص الشرقي ذهبت للقتال في ليبيا.

(ش ع)