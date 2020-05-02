مقتل قيادي في حركة طالبان إثر هجوم للقوات الأفغانية

وذكرت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم السبت, أن القوات الأفغانية شنت هجوما على مسلحين في حركة طالبان, ردّا على مقتل جنود أفغانيين, مما أسفر عن مقتل قيادي في الحركة واثنين من مرافقيه.

وذكر مكتب حاكم إقليم ننكارهار في بيان أن القيادي في "طالبان" والذي يدعى بشار، قتل اثنين من جنود الجيش المحلي الأفغاني في منطقة باتي كوت الليلة الماضية.

وأضاف البيان إن القوات الأفغانية نفذت غارة انتقامية، أسفرت عن مقتل بشار واثنين من رفاقه.

هذا ولم تعلق "حركة طالبان" على الحادث حتى الآن.

وتستمر الاشتباكات بين مسلحي حركة "طالبان" والقوات الأفغانية في العديد من الأقاليم في البلاد, وسط جهود مستمرة لإيجاد تسوية سياسية قائمة على التفاوض لإنهاء الصراع.

ووفقا لتقرير مجلس الأمن القومي الأفغاني، كثفت حركة طالبان هجماتها خلال الأشهر الأخيرة, ويرى مراقبون أن هذه الهجمات تهدد اتفاق السلام الذي وقعته كل من الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان.

(ر ح)