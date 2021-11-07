مقتل قيادي في داعش بضربة لطائرة مسيرة في مدينة جرابلس المحتلة من قبل تركيا

تنكشف يوماً بعد يوم حقيقة أن المناطق السورية المحتلة من قبل تركيا باتت مناطق آمنة لداعش وقياداتها، حيث بات التحالف الدولي يستهدف مؤخراً تلك القيادات عبر الطائرات المسيرة، وفي هذا الإطار رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأحد، استهداف سيارة بصاروخ من طائرة مسيرة يرجح أنها تابعة لـ”التحالف الدولي”، في مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة، يعتقد بأنهما من قادة داعش.

يذكر أنه كانت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفادت، في 3 نوفمبر الجاري، بأن مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، حلقت في 2 نوفمبر في أجواء المناطق المحتلة من قبل تركيا ومرتزقتها ونفذت عملية إنزال جوي في حي حوارنا بمدينة سري كانية المحتلة والملاصق للحدود، بالإضافة لإنزال في قرية علوك المحتلة، وبحسب مصادر المرصد السوري فإن قوات التحالف الدولي ألقت القبض خلالها على 6 أشخاص من قيادات داعش ثلاثة منهم “سعودي الجنسية واسترالي وثالثهم سوري من أبناء الرقة”، فيما جرى إلقاء القبض على ثلاثة آخرين في قرية علوك شمالي المدينة، هم من قيادات داعش عادوا إلى المنطقة بعد احتلال تركيا لسري كانية.

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ANHA