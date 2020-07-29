مقتل قائد في الجيش العراقي خلال هجوم لداعش

وأوضحت خلية الإعلام الأمني، أن القتيلين هما آمر اللواء 29 من فرقة المشاة السابعة، العميد أحمد اللامي، وضابط آخر برتبة ملازم أول، محمد الكروي.

وذكر بيان خلية الإعلام الأمني أن "العميد الركن أحمد اللامي أمر اللواء 29 فرقة المشاة السابعة قتل أثناء تعقبه مجموعة إرهابية كما قتل ضابط برتبة ملازم أول محمد الكروي خلال العمل الإرهابي في منطقة العكبه بقضاء هيت، كما أسفر هذا التعرض عن إصابة مقاتلين اثنين".

وفي وقت سابق، أكد مدير عام استخبارات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية العراقية، أبو علي البصري، أن السلطات العراقية أحبطت مخططًا "خطيرًا" كان ينوي داعش تنفيذه في البصرة ومحافظات أخرى.

(ي ح)