واستهدفت طائرة مسيّرة مذخرة تابعة للتحالف الدولي دراجة نارية، مساء أمس الجمعة، على طريق قاح مشهد روحين بريف إدلب قرب الحدود السورية-التركية، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأشار المرصد إلى أن "جهادي من جنسية غير سورية، قتل وأصيب آخر"، فيما قالت مواقع أخرى نشطة في المنطقة المحتلة إن "شخصين قتلا في الاستهداف".

بينما رجح نشطاء على منصات التواصل الافتراضي، أن يكون الأول أوزبكياً وأحد متزعمي "حراس الدين" والثاني سوري الجنسية.

يشار إلى أن قوات التحالف، كانت قد استهدفت في حزيران الماضي، متزعماً في "حراس الدين"، ويدعى أبو حمزة اليمني، عندما كان يستقل دراجة نارية في إدلب؛ مما أدى إلى مقتله.

ويعد "حراس الدين" أحد الأفرع التابعة للقاعدة في سوريا، وتوجد في إدلب الواقعة تحت الاحتلال التركي.

(س ر)