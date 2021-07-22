مقتل مرتزقين واعتقال اثنين أخرين خلال عملية لقسد في الريف الشرقي من الحسكة

ونشر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بياناً على موقعه الرسمي أوضح من خلاله تنفيذ قواتهم لعملية بالتعاون مع التحالف الدولي ضد خلية تابعة لمرتزقة داعش.

وأشار المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية إنه: "بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، تمكنت وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لقوّات سوريا الديمقراطية أمس الأربعاء من تفكيك خلية إرهابية خطيرة تابعة لمرتزقة داعش في قرية خربة الجاموس في ريف الحسكة الشرقي وذلك خلال عملية أمنية مشتركة".

وتابع المركز الإعلامي في بيانه أن العملية التي تمّت بدعم جوّي من التحالف الدولي ضد داعش استهدفت منزلاً تختبأ فيه عناصر إرهابية بينهم مسؤولان اثنان عن تنفيذ الاغتيالات بحق المدنيين وأعضاء في القوّات الأمنية والعسكرية.

ونوه أنه وخلال عملية المداهمة اشتبكت الوحدات مع أعضاء الخلية الإرهابية الذين بادروا إلى إطلاق النار ، في محاولة للفرار و أضاف:" ما تسبب باستشهاد أحد مقاتلينا. وبهدف المساندة، استهدفت طائرة للتحالف الدولي ضد داعش مكان تواجد الخلية بصاروخين، أسفرا عن قتل مرتزقين اثنين، فيما تم اعتقال عضوين آخرين".

وبيّن المركز الإعلامي إن الوحدات الخاصة عثرت على جثة طفل مقتولاً بطلق ناري وجاء في ختام البيان" ستفتح قواتنا تحقيقاً مع المرتزقين المعتقلين لمعرفة أسباب تواجد الطفل هناك والظروف التي أدت إلى مقتله".

(أ ب)