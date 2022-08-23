مقتل مرتزقين في ريف حلب وقوات حكومة دمشق تقصف ريفي إدلب وحلب  

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل مرتزقين من "تحرير الشام "على يد قوات حكومة دمشق في بلدة الأتارب بريف حلب الغربي.

على صعيد متصل، قصفت قوات حكومة دمشق بالمدفعية الثقيلة، محيط بلدة البارة في جبل الزاوية جنوب إدلب، وبلدتي كفر عمة وكفر تعال غرب حلب، دون ورود معلومات عن سقوط قتلى.

وأمس الإثنين، استهدف مرتزقة "الفتح المبين" بصاروخ مضاد للدروع، تركساً لقوات حكومة دمشق، على محور قرية آفس شرق مدينة إدلب، ما أدى إلى تدميره.

كما قصفت قوات حكومة دمشق بالرشاشات الثقيلة الأراضي الزراعية في قرية معارة النعسان بريف إدلب، واستهدفت بالقذائف المدفعية محيط قريتي كفر عمة وتديل في ريف حلب الغربي.

(ش ع)