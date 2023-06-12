مقتل مرتزق وتفكيك خلية إرهابية في ريف الحسكة الجنوبي

وذكر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية أن العملية نفذتها قوات الكوماندوس التابعة لقواتها، في بلدة الدشيشة التابعة لمدينة الشدادي في ريف الحسكة الجنوبي، بعد جمع معلومات دقيقة عن تَحرُّك الخليّة ومتابعة نشاطاتها الإرهابيّة. وجاء في البيان أيضاً: "وتمكَّنت قواتنا من إلقاء القبض على إرهابيَّين اثنين، فيما بدأ إرهابيٌّ آخر بإطلاق النّار على قوّاتنا ومحاولة الفرار، ما اضطرّت معه قوّاتنا للرَدِّ عليه، ما أسفر عن مقتله".

وبحسب البيان فإن الخلية كانت تَنشط في "تهريب العناصر الإرهابيّة من الحدود العراقيّة والمناطق التي تحتلّها دولة الاحتلال التُّركيّ في شمال سوريا، وتستهدف عناصر قوّاتنا والمدنيّين العاملين في مؤسَّسات الإدارة الذّاتيّة، بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في مناطقنا."

وأكدت قوات سوريا الديمقراطية في ختام بيانها أنها "لن تتهاون في اجتثاث خلايا تنظيم “داعش” الإرهابيّ، وستواصل جهودها في مكافحة خلاياه النّائمة، وستضرب بيد من حديد كُلَّ محاولات إعادة إحيائه مَرَّةً أخرى".

(ك)