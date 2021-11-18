مقتل مرتزق وقصف متبادل بين مرتزقة تركيا وحكومة دمشق في إدلب

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل مرتزق جراء استهدافه من قبل "قناصات" قوات حكومة دمشق على محاور التماس في ريف حلب الغربي.

وعلى صعيد متصل قصفت المرتزقة بالقذائف الصاروخية مواقع لقوات حكومة دمشق في مدينة كفر نبل في ريف إدلب الجنوبي.

فيما تعرضت مناطق في الفطيرة وفليفل وبينين في جبل الزاوية، جنوب إدلب، لقصف بري من قبل قوات حكومة دمشق، دون ورود أنباء عن خسائر بشرية.

وحلق الطيران الروسي في أجواء منطقة ما تسمى "خفض التصعيد" يوم أمس، واستهدف محيط قرية إبلين في جبل الزاوية جنوب إدلب، بنحو 4 غارات جوية، حيث توجد نقاط مراقبة للاحتلال التركي في المنطقة.

كما نفذت قوات حكومة دمشق أمس قصفًا بريًّا عبر قذائف ليزرية شديدة التدمير، استهدف مناطق في قرى بليون وجوزف وإبلين بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، ما أدى إلى أضرار مادية.

(ل د)