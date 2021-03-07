مقتل مرتزق وإصابة آخر خلال محاولة تسلل فاشلة بريف تل تمر- تم التحديث حاولت مجموعة من مرتزقة الاحتلال التركي التسلل إلى قرى ناحية تل تمر، ولكن قوات مجلس تل تمر العسكري تمكنت من رصدها والتصدي لها وبنتيجتها قتل مرتزق وأصيب آخر ولاذ البقية بالفرار.