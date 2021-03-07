مقتل مرتزق وإصابة آخر خلال محاولة تسلل فاشلة بريف تل تمر- تم التحديث

أفاد مراسلنا من ناحية تل تمر بمحاولة مرتزقة تركيا تنفيذ عملية تسلل لإحدى المزارع الواقعة جنوبي صوامع قرية أم الكيف الواقعة غربي ناحية تل تمر بمسافة 5 كم.
وأضاف مراسلنا وفق مصادر عسكرية بأن مقاتلي مجلس تل تمر العسكري رصدوا تحركات المرتزقة وتمكنوا من التصدي لهم وإفشال المحاولة وبنتيجتها اندلعت اشتباكات قصيرة قتل خلالها مرتزق وأصيب آخر بجراح ولاذ البقية بالفرار.
هذا وخلال تمشيط المنطقة عثر مقاتلو مجلس تل تمر على جثة المرتزقة وكان بحوزته هويته الشخصية، ويدعى (عبدالله الحمود محمد من مواليد 1997".
(د أ/ل)
ANHA