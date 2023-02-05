وأفاد المرصد السوري بقتل مرتزق من "هيئة تحرير الشام" بقصف مدفعي متبادل بين قوات حكومة دمشق، ومرتزقة "الفتح المبين" على محور الفوج 46 بريف حلب الغربي.

كما قتل عنصر من قوات حكومة دمشق بقصف مدفعي وصاروخي متبادل بين مرتزقة "الهيئة" وقوات حكومة دمشق على محاور ريف إدلب ضمن منطقة "خفض التصعيد".

وتشهد منطقة "خفض التصعيد" استهدافات وعمليات قنص وتسلل متبادلة بين قوات حكومة دمشق والمرتزقة بين حين وآخر.

وبذلك، يرتفع إلى 85 تعداد العسكريين والمواطنين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة "خفض التصعيد" منذ مطلع عام 2023، وذلك خلال 32 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 50 من العسكريين و6 من المواطنين بينهم أطفال بجراح متفاوتة.

(ف)