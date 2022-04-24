وحسب المصدر، فإن اشتباكات دارت يوم أمس، في مركز مقاطعة كري سبي المحتلة بين مجموعتين من مرتزقة "السلطان سليمان شاه" التابع للاحتلال التركي.

وبيّن المصدر أن هناك مرتزق " قاصر" من مواليد ٢٠٠٨ ويدعى "خالد العبد الله" قتل نتيجة إصابته في هذه الاشتباكات، التي لم يتسنَ للمصدر معرفة أسبابها حتى اللحظة.

هذا وتدور اشتباكات بين مرتزقة للاحتلال التركي بشكل دائم في المناطق المحتلة كري سبي وسري كانيه وعفرين دائماً ما يكون سببها الخلاف على تقاسم المسروقات، وطرق التهريب، ومناطق النفوذ.

هذا ووثقت عدة منظمات حقوقية قيام مرتزقة الاحتلال التركي بتجنيد الأطفال مستغلة أوضاعهم المعيشية والمادية الصعبة التي يعيشها السكان في المناطق المحتلة، وزجهم فيما بعد في الجبهات أو إرسالهم إلى الدول التي تتدخل دولة الاحتلال التركي فيها عسكرياً كما فعلت في ليبيا.

(د)

ANHA