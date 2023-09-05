مقتل ما لا يقل عن 10 نساء خلال شهر في باشور كردستان

تستمر عمليات القتل والعنف ضد النساء في جنوب كردستان، حيث قُتلت نحو 10 نساء خلال شهر آب الماضي وحده، فيما توفيت 3 نساء بطرق غامضة، وفق إحصائية نشرتها وكالة روج نيوز.

كركوك:

* في 3 من آب، ألقي القبض على شخص في منطقة الكرامة في كركوك كان في منزل والد زوجته، حيث قام الشخص بقتل زوجته ووالدَي زوجته، وإصابة شخصين آخرين، وكان منفذ الجريمة شرطياً.

* في 10 آب، هاجم شخص امرأة ورجلاً في حي بنجا علي، ونتيجة الهجوم المسلح، أصيب كلاهما بجروح خطيرة، وما زالا تحت إشراف الأطباء، حيث هرب المهاجم ولم يتم القبض عليه بعد.

رزكاري

* في 6 آب، ببلدة رزكاري التابعة لقضاء كلار، توفيت امرأة تدعى "نور عقيل" في ظروف غامضة، وحسب المعلومات، أفاد والد نور ووالدتها أنه بعد أن ذهبت نور إلى غرفتها، سمعوا صوت إطلاق نار لتذهب الأسرة إلى غرفة نور، ووجدوا أنها أنهت حياتها، وحسب أقوال العائلة، لم تكن هناك مشاكل مع ابنتهم، ولم يتم اعتقال أحد بعد هذه الحادثة.

حلبجة

* 7 آب، اندلع حريق في أحد المنازل، أصيب على أثره امرأة تدعى "نذيرة حسين"، وابنتها "أرينا طارق عزيز"، بجروح خطيرة ونظراً لخطورة الإصابة، فقدت نذيرة حياتها، وبعد 20 يوماً من الحادثة فقدت ابنتها أرينا لحياتها أيضاً.

قلادزي

* في 10 آب، قُتلت امرأة على يد شقيقها في حي آشتي في قلادزي.

رابرين

* في 21 آب، تم العثور في رانيا على جثة امرأة كانت مفقودة منذ 4 أيام في نهر دربندي رانيا.

بهدينان

* في 23 آب، تم العثور على جثتي شابتين، تدعيان "حنان رمضان عبدو" (23 عاماً) و "خلات شعبان خليل" (20 عاماً)، في مياه نهر خازر بالقرب من قرية خليلكان.

السليمانية

*في 8 آب، تعرضت امرأة لهجوم بالسلاح الأبيض وقتلت في حي هوانة بالسليمانية.

* في 17 آب، عثر على امرأة عربية، وهي أم لأربعة أطفال مقتولة في منطقة سرجنار بالسليمانية.

ومنذ بداية العام 2023، قتلت أو انتحرت أكثر من 50 امرأة في جنوب كردستان، حسب روج نيوز.

(س ع)