مقتل لاجئة عراقية في مخيم الهول

وبحسب المعلومات التي حصل عليها مرسلونا، فإن القوى الأمنية، المسؤولة عن أمن وحماية مخيم الهول، في مقاطعة الحسكة في شمال وشرق سوريا، عثرت ليلة أمس على جثة لاجئة عراقية، مقتولة" خنقا"، بواسطة كبل للكهرباء.

المراسل ذكر أن اللاجئة تدعى جوهر، وتنحدر من مدينة القائم العراقية، وهي أم لطفلة تبلغ من العمر 7 أشهر.

فيما أشارت المعلومات أيضًا إلى أن شقيقها أيضًا قتل في وقت سابق على يد نساء داعش ضمن المخيم، فيما تستمر التحقيقات لمعرفة ملابسات الجريمة.

وتزايدت جرائم القتل والطعن داخل المخيم فيما أرجعت الجهات الأمنية وخلال تصريحات سابقة لوكالتنا الأمر إلى الذهنية المتطرفة التي لا تزال تحملها نساء المرتزقة.

فيما أشارت إلى أن أغلب تلك الجرائم تقف وراءها تلك النساء، في مسعى منهن إلى المحافظة على الفكر المتطرف بين أسرهن، ونشره بين اللاجئين العراقيين.

(سـ)