مقتل لاجئ عراقي...اللاجئون العراقيون بين عدم قبول العودة وحالات القتل في الهول

إدارة المخيم قالت إن القوى الأمنية عثرت، اليوم، على جثة اللاجئ العراقي، سيف عبد عاجل، البالغ من العمر (21عامًا) في القسم الثاني من المخيم.

ومع ازدياد حالات القتل التي تستهدف اللاجئين العراقيين، لا تزال الحكومة العراقية ترفض إعادة رعاياها، وقال وكيل وزارة الهجرة العراقية كريم النوري "هناك رفض بشأن عودة نازحي الهول إلى العراق بسبب خطورتهم، لكن احتمال العودة لم يبت به".

حالات القتل ترتكب على يد خلايا مرتزقة داعش الموجودة في المخيم الذي يعدّ الأخطر في العالم، ويحتوي على أكثر من 62 ألف لاجئ، ويبلغ تعداد اللاجئين العراقيين فيه 30706 شخصًا، موزعين على 8284 أسرة.

وكان وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، فلاديمير إيفانوفيتش فورونكوف، حث في اجتماع غير رسمي، عقد أواخر كانون الثاني الفائت، على إعادة 27 ألف طفل من مخيم الهول في شمال وشرق سوريا، وقال إن "الوضع المروع للأطفال في مخيم الهول هو إحدى أكثر القضايا إلحاحًا في العالم اليوم".

ويوم الأحد الماضي قالت إدارة مخيم الهول "إن القوى الأمنية عثرت على جثة تعود للاجئ عراقي يدعى نمر ياسين في القسم الأول كومين C3، الذي تقطنه الأسر العراقية اللاجئة.

وتجدر الإشارة إلى أنه وصل عدد القتلى والجرحى في المخيم منذ بداية العام الجاري إلى 36 حالة.

(هـ ن)

ANHA