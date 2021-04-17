مقتل لاجئ عراقي وإصابة امرأتين في هجوم مسلّح بمخيم الهول

الهجوم على اللاجئين العراقيين جرى بواسطة مسدسات كاتمة للصوت، بحسب المعلومات التي حصلت عليها مراسلنا.

ووفق المعلومات، فإنّ لاجئ عراقي يُدعى إبراهيم حسين العلي 37 عامًا فقد حياته على الفور بعد تعرّضه لـ6 طلقات، فيما تعرضت كلًا من اللاجئتين إيمان خلف الجراد 26 عامًا و شهد محمد جاسم 27 عامًا لإصابات بليغة.

وبحسب الجهات الأمنية داخل المخيم لمراسلنا: فإنّ الهجوم، جرى في سوق، ضمن قطاع العراقيين داخل محل للإنترنت.

وأوضح مراسلنا أن القوى الأمنية في مخيم الهول، باشرت بالتحقيق، والبحث عن المجموعة التي قامت بالهجوم.

والجدير بالذكر أن خلال بضعة أيام، اعتقلت قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا ووحدات مكافحة الإرهاب العشرات من أمراء وقياديي مرتزقة داعش في المخيم، خلال الحملة التي اطلقت باسم "الإنسانية والأمن"، كما ضبطت القوى الأمنية أسلحة ومنظومة متفجرات وخنادق.

(بـ ر)

ANHA