مقتل لاجئ عراقي وحرق خيمته في مخيم الهول

وفي التفاصيل قال مراسلنا في بلدة الهول التابعة لمقاطعة الحسكة، إن حريقاً اندلع صباح اليوم، في القطاع الأول الخاص باللاجئين العراقيين في مخيم الهول 45 كم شرق مدينة الحسكة, أدى إلى احتراق خيمتين.

وخلال عملية إخماد النيران, عثرت القوى الأمنية على جثة رجل مقتول في إحدى الخيمتين, نُقل على إثرها إلى النقطة الطبية في المخيم.

وأشارت القوات الأمنية في المخيم لمراسلنا إلى أن الجثة التي تم العثور عليها في الخيمة المحروقة, تعود للشاب العراقي خميس حميد وهو في العقد الثالث من عمره.

ولفتت إن العراقي قُتل بعد تلقيه 6 ضربات على رأسه, وأشارت إلى أن حادثة القتل وقعت قبل عملية حرق الخيمة التي عُثر على الجثة فيها.

وأشارت إلى أنها عبر كاميرات المراقبة وعبر استجواب قاطني الخيم المجاورة، استطاعت التوصل إلى بعض الأدلة حول الواقعة, وأكدت استمرار عملية التحري حتى الوصول إلى الجناة, ونوهت أن هذا النوع من الجرائم يقدم عليها نساء داعش، ويستهدفن به من يتخلى عن الفكر الداعشي في المخيم.

ويعدّ مخيم الهول من أكبر المخيمات الواقعة في مناطق الإدارة الذاتية، إذ يقطنه أكثر من 67 ألف شخص بين لاجئين عراقيين, ونازحين, وأكثر من 40 ألف شخص من أسر مرتزقة داعش من أطفال ونساء "سوريين, عراقيين, أجانب".

ويشهد مخيم الهول في شمال وشرق سوريا منذ آذار/مارس العام الماضي، وبعد قضاء قوات سوريا الديمقراطية على آخر جيوب مرتزقة داعش في بلدة الباغوز, فوضى وعدم استقرار, نتيجة عمليات القتل, وإحراق الخيم, ومحاولات الفرار المستمرة من قبل نساء داعش.

وكانت مسؤولة أمن وحراسة المخيم أيلول رزكار, قد صرحت في شباط العام الجاري لوكالتنا إن المخيم شهد منذ قدوم نساء داعش "وقوع 24 حالة قتل لنساء ورجال سوريين وعراقيين وأجانب, إلى جانب وقوع 11 محاولة قتل نجا منها المستهدفون, وإحراق 506 خيمة بفعل فاعل, ومحاولات فرار أكثر من 300 أسرة".

ووقع حريق يوم الخميس الماضي، في القطاع الخامس من مخيم الهول، أدى إلى احتراق 4 خيم، واقتصرت الأضرار على المادية دون إصابات بشرية.

(أ م/ح)

ANHA