وأفاد مراسلنا من ناحية الهول 45 كم شرق مدينة الحسكة شمال وشرق سوريا عن مقتل لاجئ عراقي بالقرب من المجلس العراقي داخل المخيم، استهدف بالسلاح من قبل مجهولين أثناء عودته من محله التجاري في سوق المخيم إلى خيمته.

ووفقاً لسجل القوات الأمنية الخاصة بأمن المخيم، تعود الجثة التي عثر عليها داخل الفيز الأول المخصص للعراقيين، للاجئ العراقي إياد زين العجاج، من مواليد العراق - الأنبار 1990، وهو من قاطني الفيز الأول، عثر عليه مقتولاً بعد أن تم استهدافه برصاصتين استقرتا في الرأس.

ويرتفع مع مقتل اللاجئ العراقي اليوم عدد من قتلوا في المخيم منذ بداية العام الجاري إلى ١1 شخصاً، بين " نساء ورجال" سوريين، عراقيين، أجانب، حسب سجلات القوات الأمنية في مخيم الهول.

فيما وصل عدد من أصيبوا في حوادث مماثلة في مخيم الهول إلى 13 شخصاً.

وكانت القوات الأمنية قد عثرت يوم الخميس 21 نيسان /أبريل الفائت على جثة امرأة قتلت على باب خيمتها ضمن القطاع الرابع، تدعى ولاء حمامي، ويوم الثلاثاء الـ 19 من الشهر نفسه عثر على جثتين لامرأتين مجهولتي الهوية في القطاع الرابع أيضاً، مرميتين بعد قتلهن بجوار جامع القطاع، بالإضافة للعثور في اليوم نفسه على جثة امرأة عراقية تدعى سورية العويد مقتولة في القطاع الأول.

كما عثرت يوم السبت الـ 23 من شهر نيسان/أبريل على شاب عراقي يدعى رامي مهدي، وهو مصاب بعدد من الرصاصات أيضاً، في القطاع الأول.

وشهد مخيم الهول شمال وشرق سوريا خلال العام الفائت 126 جريمة قتل، و41 محاولة قتل، أدت إلى إصابة المستهدفين، وإحراق 13 خيمة عمداً، رغم جهود القوى الأمنية لضبطه، وسط غياب تحرك دولي جاد.

ويضم مخيم الهول حسب الإحصائيات الأخيرة، التي حصل عليها مراسلنا من إدارة المخيم في كانون الأول من العام الفائت، 57460 شخصاً، جلهم نساء وأطفال، ضمن 15603 أسر، بين "عراقيين، سوريين، ونسوة وأطفال مرتزقة داعش الأجانب يصل تعدادهم إلى 8555، ضمن 2529 أسرة، من 54 جنسية".

(أم)

ANHA