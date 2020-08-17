مقتل لاجئ عراقي داخل مخيم الهول

شهد مخيم الهول الواقع45 كم شرقي مدينة الحسكة مساء يوم الأحد،

عملية قتل نفذها مجهولون، طالت أحد اللاجئين العراقيين في القسم الثالث من المخيم يدعى " حمادة".

وبحسب ما أفادت به الجهات الأمنية من داخل المخيم لمراسلنا: فإن عملية القتل تمت بواسطة مسدس كاتم للصوت، وأن اللاجئ العراقي حمادة فقد حياته بعد تعرضه لأربع رصاصات.

وأوضح مراسلنا أنه بعد قوع الحادثة مباشرة، شهد المخيم استنفارًا أمنيًّا، وتحركًا مكثفًا لعناصر القوات الأمنية، وباشرت بالتحقيق في ملابسات الجريمة، والكشف عن المجموعة التي قامت بقتل اللاجئ العراقي.

هذا وكان مخيم الهول قد شهد في الـ 13 آب من الشهر الجاري هجومًا مسلحًا في القطاع الأول المخصص للاجئين العراقيين، أسفر عن إصابة 3 منهم.

فيما أرجعت الجهات الأمنية عمليات القتل والطعن داخل المخيم إلى الذهنية المتطرفة التي لا تزال تحملها نساء المرتزقة ضمن المخيم، وأن أغلب تلك العمليات تقف وراءها تلك النساء، في مسعى منهن للمحافظة على الفكر المتطرف بين أسرها، ونشره بين اللاجئين.

ANHA