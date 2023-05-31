أعلنت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين – القيادة العامة، عن مقتل خمسة من عناصر الجبهة في غارة إسرئيلية، فجر اليوم الأربعاء.

وقال القيادي في "الجبهة الشعبية" أنور رجا لقناة الميادين المقربة من حزب الله اللبناني، إنّ "خمسة شهداء ارتقوا في اعتداء اسرائيلي على مركز للجبهة في بلدة قوسايا الحدودية".

وأضاف رجا أنّ "الاعتداء الاسرائيلي على مركز للجبهة في قوسايا على الحدود اللبنانية السورية، أدّى كذلك إلى إصابة 10 آخرين بجروح".

بدوره، قال عضو اللجنة المركزية في الجبهة، بدر أحمد جبريل، على صفحته عبر "تويتر" إنّ "الشهداء الخمسة ارتقوا عقب استهداف الاحتلال لأحد مواقع الجبهة عند الحدود اللبنانية السورية".

وعقب الاستهداف الإسرائيلي، قالت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، إنّ "العدوان الذي استهدف عناصرنا جاء ضمن الحرب الصهيونية المفتوحة على شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده".

وليل الأحد الماضي، استهدف إسرائيل محيط دمشق، جاء من فوق الجولان المحتلة بأربعة صواريخ استهدفت مواقع عسكرية.

(م ش)