مقتل جنود أتراك في عمليات لقوات الدفاع الشعبي

وذكرت قوات الدفاع الشعبي في بيان كتابي ما يلي:

جولمرك

في الـ 21 من أيار في منطقة كري سرزر في جولمرك نفذت قواتنا عملية ضد وحدة لجيش الاحتلال التركي أسفرت عن مقتل جندي.

اليوم وفي الساعة السادسة صباحاً، نفذت قواتنا عملية قنص ضد جيش الاحتلال التركي في تلة ستونا في منطقة جلي أدت لمقتل جندي.

آمد

في الـ 30 من نيسان، بدأ جيش الاحتلال بهجوم في قريتي زنكا سور وخوسر في منطقة الشهيد رمزي في آمد. وجرت عمليات إنزال للجنود عبر مروحيات سكورسكي. هذا الهجوم انتهى في الأول من أيار دون تحقيق الأهداف.

في الـ 2 من أيار، بدأ جيش الاحتلال بهجوم جديد في قريتي زنكا سور وخوسر في منطقة الشهيد رمزي في آمد. وأيضاً جرت عمليات إنزال للجنود في المنطقة واشتبكت قواتنا مع الجنود. في هذا الاشتباك استشهد أحد رفاقنا. واستسلم شخص يدعى خبات جودي لقوات العدو. المحتلون، في الـ 15 من أيار، وسعوا منطقة العمليات في قريتي زنكا سور وهرزينا وانسحبوا في ذات اليوم. وبدأ المحتلون بنصب الكمائن في محيط جبل بولكور. سنعلن لاحقاً عن سجل رفيقنا الشهيد.

آكري

في الـ 12 من أيار، شن جيش الاحتلال غارات جوية على كلي داغ في منطقة بازيد وآكري. وبدأ المحتلون هجوما عقب الغارات الجوية. في هذا الهجوم، وقع رفيقنا سيدو قامشلو أسيراً في يد العدو. في الـ 13 من أيار، انسحبت القوات المحتلة من منطقة العمليات في ساعات الصباح. لم يسفر القصف عن خسائر بشرية في صفوف قواتنا.

شرنخ

في الـ 13 من أيار، شن جيش الاحتلال غارة جوية على منطقة بستا في شرنخ في الساعة 20:15، في هذا الهجوم استشهد الرفيقان دجوار وهارون.

الاسم الحركي: دجوار غابار

الاسم والكنية: نور الله كاياش

مكان الولادة: شرنخ

اسم الأم – الأب: عائشة – طاهر

مكان وتاريخ الاستشهاد: 13 أيار 2020/بستا

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الاسم الحركي: هارون كفر

الاسم والكنية: جيهان آكر باش

مكان الولادة: هاكاري

اسم الأم – الأب: مقبولة – نصرت

مكان وتاريخ الاستشهاد: 13 أيار 2020/بستا

في الـ 14 من أيار، بدأ جيش الاحتلال هجوماً في منطقة كورتا خانه في بستا. استمر الهجوم حتى الـ 16 من ذات الشهر. وجراء الهجوم استشهد الرفيقان عكيد وصابر.

الاسم الحركي: عكيد آوير

الاسم والكنية: تيمور فرجي

مكان الولادة: سنه

اسم الأم – الأب: ملي – ناصر

مكان وتاريخ الاستشهاد: 15 أيار 2020/بستا

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الاسم الحركي: صابر سيبان

الاسم والكنية: سمير سيد خلف

مكان الولادة: ديرك

اسم الأم – الأب: عائشة – سيد

مكان وتاريخ الاستشهاد: 15 أيار 2020/بستا

غارات جوية على منطقة كافيا

في الـ 20 من أيار في حوالي الساعة 12:00 شنت طائرات الاحتلال التركي غارات جوية على سهل كافيا في منطقة كاري في مناطق الدفاع المشروع. لم يتسبب القصف بخسائر بشرية في صفوف قواتنا.

(م)